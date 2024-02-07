موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. بشرى للمواطنين بجميع المحافظات

يترقب آلاف المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، الكشف عن موعد فتح باب التقدم للتصالح في مخالفات البناء لمختلف المنشآت، وهو ما كشفت عنه مصادر في وزراة التنمية المحلية، موضحة أن العمل يجري على قدم وساق لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون المصري الصادر لعام 2023، ويحمل رقم 187 بشأن مخالفات البناء، وذلك تمهيدا للإعلان عن موعد فتح باب التقدم للتصالح.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العمل يجري بسرعة للانتهاء من إعداد اللائحة بواسطة لجان مشكلة من بعض الجهات المعنية خلال الشهر الجاري، وأن منتصف مارس المقبل آخر موعد لإقرارها والبدء في تنفيذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابعت المصادر، أن القانون ولائحته التنفيذية سيغطون كافة الجوانب الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، منوهة إلى أنه بمجرد العمل باللائحة الجديدة ستكون هناك لجان مختصة بكل محافظة، مهامها تحديد قيمة سعر المتر بشأن المصالحة وفقا لكل منطقة وإمكانياتها، منوهة إلى أن التوقعات تشير إلى أن سعر المتر سيتراوح ما بين 50 جنيها مصريا وحتى 2500 جنيه كحد أقصى مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.