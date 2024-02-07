5 صور من زفاف الفنان أحمد عبدالحميد على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل الفنان أحمد عبدالحميد بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى حنين هلال، في حفل عائلي أقيم خلال الساعات الماضية.

وشارك جمهوره ومتابعيه بأول صور له من تفاصيل الحفل عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، إذ ظهر برفقة زوجته وسط أجواء من السعادة والبهجة.

ويعد أحمد عبدالحميد من أشهر الوجوه الشابة التي دائمًا ما يلمع اسمها في دراما رمضان، إذ حقق نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته في مسلسل «جزيرة غمام» مع طارق لطفي وأحمد أمين في رمضان 2022، ومسلسل تحت الوصاية مع منى زكي في رمضان 2023.

تهنئة نجوم الفن

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة العريس، من بينهم حمزة العيلي، بقوله: «مبروك ياحبيبي الغالي، ربنا يسعدكم يوميا، ويرزقكم بالأولاد الحلوين وبكل جميل».

العروس من خارج الوسط الفني

وقال الفنان دياب: «مليون مبروك يا حبيبي ربنا يسعدكم»، وكتب مصطفى خاطر: «ألف مليون مبروك يا حبايبي، ربنا يخليكو لبعض»، وقال عصام السقا:«ألف مليون مبروك، ربنا يسعدكم ويبارك يارب».