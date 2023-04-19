أحمد عبدالحميد: تجربتي في مسلسل تحت الوصاية جيدة جدا.. ومنى زكي متواضعة

كشف الفنان أحمد عبدالحميد، الذي جسّد دور البحارة «شنهابي» في مسلسل تحت الوصاية، تفاصيل العمل الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2023، قائلا إنّها تجربة جيدة للغاية، وأنّ العمل مع الفنانة منى زكي رائع، فهي مخلصة في عملها، ومتواضعة، وتساعد فريق العمل وتشجع كل أفراد العمل لإخراج المسلسل بصورة متميزة.

أحمد عبدالحميد: تحت الوصاية عمل رائع ومتميز

وأضاف الفنان أحمد عبدالحميد، خلال مداخلة عبر «تليفزيون الوطن»، أنّ مسلسل تحت الوصاية عمل رائع ومتميز: «سعيد جدا بردود فعل المشاهدين، وفرحان بالرسائل التي أستقبلها من الجمهور والزملاء داخل الوسط الفني وخارجه، والتي أشادت بأدائه، وكذلك التجربة بشكلٍ عام والتفاعل مع الموضوع».

وأكد عبدالحميد، أنّه كان يحلم منذ دخوله مجال التمثيل، بالعمل مع المخرج محمد شاكر خضير، والعمل مع عدد من أهم نجمات الوطن العربي، مثل منى زكي، لذلك حققت أحد أحلامي من خلال المشاركة في مسلسل تحت الوصاية.

مشاهد البحر في 14 ساعة تصوير

وكشف الفنان أحمد عبدالحميد، عن أنّ مشاهد البحر في مسلسل تحت الوصاية حقيقية، وأنّ المشهد الواحد كان يستغرق من 12 إلى 14 ساعة، موضحا أنّه حضر شخصية «الشنهابي» بتركيز كبير، حيث التقى عددا من العاملين في مجال المراكب والصيد، لمعرفة طبيعة المزادات التي تُنظم على رصيف البحر، وتعلم الصيد، ومعرفة أسماء المعدات، ووظيفة كل قطعة منها، فضلًا عن كيفية قيادة المركب.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويعرض مسلسل تحت الوصاية عبر قناة DMC دراما في الساعة الثامنة مساء يوميا في رمضان 2023، بطولة الفنانة منى زكي، وعدد من الفنانين أبرزهم، دياب، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ورشدى الشامى، ومها نصار، وعلى الطيب، وأحمد عبدالحميد، ومحمد السويسري، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.