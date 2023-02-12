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الفنان أحمد عبد الحميد يشارك في مسلسل «تحت الوصاية» بطولة منى زكي

كتب:

أحمد حسين صوان
08:32 م | الأحد 12 فبراير 2023
أحمد عبد الحميد

أحمد عبد الحميد

يُشارك الفنان الشاب أحمد عبد الحميد، في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكي، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط.

ويُجسد أحمد عبد الحميد، شخصية «بحار» الذي تجمعه العديد من المواقف المختلفة مع منى زكي، في «تحت الوصاية»، ما بين الفرح والحزن، كما سيواجهان العديد من الصعوبات، خلال الأحداث، مؤكدًا في بيانٍ صحفي أنّ «الشخصية ستحمل مفاجآت عديدة للجمهور».

أبطال تحت الوصاية لـ منى زكي

ويُشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية بجانب الفنانة منى زكي، كل من دياب، نسرين أمين، مها نصار، رشدي الشامي، ومحمد عبد العظيم، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

وشارك أحمد عبد الحميد، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «جزيرة غمام» بطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، ورياض الخولي، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وأحمد أمين، ومحمود البزاوي، وآخرين، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

 

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.