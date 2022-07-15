أحمد عبدالحميد: فيلم «تسليم أهالي» سيعرض نهاية يوليو.. وأجسد دور طبيب

يشارك الفنان الشاب أحمد عبدالحميد، في فيلم «تسليم أهالي» مع النجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، والذي كان من المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى، ولكنه خرج من ماراثون منافسة أفلام العيد بشكل مؤقت.

تأجيل عرض فيلم «تسليم أهالي» لمدة عامين

وبحسب بيان صادر عن الفنان أحمد عبدالحميد، فأنه يجسد شخصية طبيب، تجمعه مواقف كثيرة بنجمة العمل دنيا سمير غانم، مبديًا سعادته بالتعاون مع عدد من نجوم الكوميديا في هذا الفيلم والوقوف أمامهم.

وأشار عبدالحميد، في تصريحات صحفية، إلى أن فيلم «تسليم أهالي» من المقرر طرحه نهاية شهر يوليو الجاري، موضحا أن أحداثه تدور في إطار كوميدي رومانسي، من خلال زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيب بشري، ويجسد دوره الفنان هشام ماجد، وتظهر امرأة في حياتهما وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد

وجرى تأجيل عرض فيلم «تسليم أهالي» أكثر من مرة، خصوصًا مع الظروف القاسية التي مرت بها بطلة العمل وهى النجمة دنيا سمير غانم، بعد وفاة والديها إثر إصابتهما بفيروس كورونا، حيث توفى والدها سمير غانم في شهر مايو 2021، ولحقت به والدتها دلال عبد العزيز في شهر أغسطس من نفس العام.

وقبل أيام قليلة من عيد الأضحى، طرح هشام جمال، منتج الفيلم البوستر الدعائي الأول له، ما جعله يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، معلقًا عليه: «أخيرًا».

فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، لوسي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، عبد الله مشرف، محمد أوتاكا، وعمرو وهبة، تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.