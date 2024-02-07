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«الدفاع الروسية» تعلن مقتل 220 عسكريا أوكرانيا

كتب:

منتصر سليمان
02:07 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
الحرب الروسية الأوكرانية- صورة أرشيفية

الحرب الروسية الأوكرانية- صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 220 عسكريًا أوكرانيا، وصد هجمتين للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل. 

وأكدت الدفاع الروسية أن 290 عسكريًا أوكرانيا بين قتـيل وجريح وتدمير مركبتين قتاليتين على محور دونيتسك، وإسقاط مقاتلة «ميج 29» و104 مسيرات أوكرانية على عدة محاور وتدمير مستودعات ذخيرة ووقود.

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بقلم منتصر سليمان