افتتاح معرض أهلا رمضان في العريش 15 فبراير

أكدت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، أن معرض أهلا رمضان بالعريش جار الاستعداد له، ومن المقرر افتتاحه 15 فبراير الجاري أي بعد 8 أيام.

وقال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء في بيان، إن المعرض تمت دراسة أماكنه، وعروض التجار المشاركين، وخلال أيام قليلة يتم البدء الفعلي في إقامته وافتتاحه.

المعرض فاتحة خير على محدودي الدخل

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن المعرض يكون فاتحة خير على الأهالي قبل التجار لأنه يتم التخطيط له بشكل يتيح البيع بأسعار أقل من المخفضة، بمعنى أن البيع يكون بسعر المصنع، وذلك بعد التنسيق مع عدد من المصانع في المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أنه جرى وضع بنود واتفاقات مع التجار للبيع والشراء في المعرض، وهناك شروط جزائية للتجار المخالفين للتعليمات، ووعد غالبية التجار بالمشاركة في هذا الأمر، والبيع بهامش ربح يسير جدا، وذلك وقوفا بجانب محدودي الدخل من الأهالي.

المعرض بمشاركة 4 جهات حكومية

ومن جهة أخرى، أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أن المعرض بمشاركة بين الغرفة التجارية، ومديرية التموين، والطب الوقائي، ومجلس المدينة، وبرعاية المحافظة.

وأضاف مجلس المدينة، أنه سيتم توصيل كافة الخدمات للمعرض بالمجان مثل الباكيات والإضاءة، وذلك طوال فترة المعرض، الذي يستمر لشهرين بحسب الاتفاق مع الغرفة التجارية والتموين، والتي بدورها أقرت بمراقبة التجار ومتابعة البيع يوميا.