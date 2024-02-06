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حملة نظافة مكبرة في شوارع وميادين العريش بعد تحسن الطقس

كتب:

حسين إبراهيم
07:44 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
شوارع مدينة العريش

شوارع مدينة العريش

شن مجلس مدينة العريش حملة نظافة موسعة لتنظيف وتجميل شوارع وميادين المدينة، وذلك بعد تحسن أحوال الطقس، حيث قامت فرق النظافة والتجميل برئاسة السكرتير العام والمراقبة والمتابعات بتنظيف بيارات الصرف الصحي والبلاعات الخاصة بتصريف الأمطار.

تسليك بلاعات تصريف الأمطار

وأضاف بيان مجلس المدينة، أنه تم تسليك ما يقرب من 20 بلاعة وغرفة خاصة بعمليات تصريف الأمطار، وُجد بها رمال طينية وقمامة جراء الرياح والأمطار التي ضرب المنطقة خلال الأيام السابقة.

بدوره حذر اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، الأهالي من سكان جسر الوادي من رمي القمامة في مجرى الوادي، منوها أن هذا التصرف يعيق حركة السيول في مجرى السد، علاوة على المنظر الجمالي للمنطقة.

إزالة الرمال والقمامة من الشوارع

ومن جهة أخرى، واصل مجلس مدينة العريش إزالة الرمال بجوار الأرصفة على الطريق الرئيسي في منطقة العبور وطريق أبو صقل وطريق المحافظة المطار الجنوبي.

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