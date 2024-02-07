رصف الطريق الدولي «الشيخ زويد ورفح» في شمال سيناء

بدأت شركات المقاولات الخاصة بالعمل على تركيب بلدورات جديدة على الطريق الدولي العام، بين مدينتي الشيخ زويد ورفح.

وذكر مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، أن الطريق الدولي جرى توسعته، وإضافة حارات سريعة، وتم العمل على تنظيم حارات الوقوف من ميدان الشيخ زويد حتى حي الكوثر، وطريق أبو طويلة

تركيب بلدورات جديدة بلون موحد بجميع الطرق

وأضاف مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه بدأ العمل في تركيب بلدورات، والتي سوف تكون بشكل جمالي موحد، على الناحيتين، بجميع المناطق الفرعية والرئيسية.

وقال صالح أبو هولي رئيس مجلس المدينة في تصريحات لـ«الوطن» إن مدينة الشيخ زويد تشهد تطور عمراني غير مسبوق في مجال الطرق، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عملية الرصف والتشييد، وجار تركيب البلدورات، ثم زراعة الأرصفة بأشجار بطول 5 كيلو مترات، وذلك لإظهار الشكل الجمالي، لمدخل ومخرج مدينة الشيخ زويد، ومدخل مدينة رفح، من أتجاه قرية أبو طويلة شرق المدينة.

استكمال الطريق الدائري جنوب المدينة

وأوضح رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه جاري أيضا استكمال الطريق الدائري المحوري، من بوابة الشيخ زويد، ومنطقة الشلاق، باتجاه أبو فرج، وصولا الى طريق الجورة، ومنطقة العكور جنوب المدينة، موضحا ان الطريق المحوري اختصر المسافة الى النصف، وسهل عملية التنقل لهالي تلك المناطق الجنوبية.