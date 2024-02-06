إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة في العريش

شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة بوسط المدينة، على أماكن التعديات بأملاك الدولة، والبيوت والأسوار التي بنيت دون ترخيص أو سند قانوني.

وأكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أن الحملة المكبرة المدعومة من الإدارة الهندسية والسكرتير العام، والكهرباء والتعديات، وأقسام المياه والمتطلبات القانونية، نفذت عدة إزالات وصلت إلى 11 حالة، وتم تحرير محاضر لأصحابها.

تحرير محاضر للمعتدين على أملاك الدولة

وأضاف مجلس المدينة، أن الحملات المكبرة تواصل عملها في حي السمران جنوب وسط المدينة، بناء على معلومات، وتأكيدات رؤساء الأحياء، وتم تفتيش تلك المناطق، وتحرير محاضر قانونية للمخالفين للعرض على النيابة.

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان، أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وذلك لتطبيق القانون، وفرض هيبة الدولة بالقانون، وملاحقة المعتدين، سواء من بناء أسوار حول بعض الأراضي أو المزارع الغير مرخصة والبيوت التي بدون سند قانوني.

وأضاف رئيس مجلس المدينة، أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وقد تم تنفيذ حملات في المساعيد، وخدمات الزهور، ومنطقة أبو عيطة وابني بيتك والسمران، وتم خلال ذلك إعادة ارض مملوكة لشركة المياه، وأخرى لمحافظة شمال سيناء، قد استولى عليها أشخاص بسند غير قانوني.