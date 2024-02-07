إزالة 1009 إعلانات مخالفة بمراكز ومدن الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار، أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع 1009 إعلانات مخالفة ودون ترخيص خلال شهر يناير الماضي بواقع 45 إعلانا بمركز ومدينة أولاد صقر، و13 إعلانا بمركز ومدينة كفر صقر و79 إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح، و11 إعلانا بمدينة القنايات و30 إعلانا بمركز ومدينة الحسينية و32 إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية و17 إعلانا بمدينة القرين و111 إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق و87 إعلانا بحي ثان الزقازيق.

حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة

وتابع أنه جرى إزالة 21 إعلانا بحى أول الزقازيق، و33 إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير و75 إعلانا بمركز ومدينة بلبيس و217 إعلانا بمركز ومدينة ههيا و85 إعلانا بمركز ومدينة ديرب نجم و26 إعلانا بمركز ومدينة أبو حماد و29 إعلانا بمركز ومدينة مشتول السوق و90 إعلانا بمركز ومدينة فاقوس و11 إعلانا بمركز ومدينة منشأة أبو عمر، ويأتي هذا في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.