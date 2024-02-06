رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: إعلانات الوظائف الحكومية رسالة قوية على الإصلاح الاقتصادي

كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أن حزمة مسابقات التعيينات التي أعلنت الحكومة عنها في جهات التعليم وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي والبريد والهيئة القومية للأنفاق والنقل، منذ 18 يناير الماضي وحتى 15 فبراير المقبل، وعددها 7 مسابقات، رسالة قوية وإيجابية من القيادة السياسية، والدولة المصرية تؤكد أنها تسير بخطى ثابتة، في طريق الإصلاح الإداري والاقتصادي الذي يجب أن يعم على جميع المصالح الحكومية في الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسابقات حكومية جديدة في سياق الحوكمة

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإعلان عن مسابقات وظائف حكومية جديدة، في ظل تطبيق نظم الحوكمة والشفافية والعدالة، وبعيدا عن المحسوبية والوساطة، لسد العجز في العديد من الوظائف الحكومية، خاصة الوظائف التي تتعلق بمصالح المواطنين وتقديم الخدمات لها

ونفى النحاس، أن يتعارض نهج الحكومة في إجراء مسابقات تعيينات حكومية جديدة مع سياسة الترشيد في الجهاز الإداري للدولة والبعد عن الوقوع في ظاهرة الترهل والتكدس التي كان يعاني منها الجهاز طوال عقود طويلة مضت، مؤكدا أن المسابقات التي تعلن عنها الحكومة، من خلال الجهة المختصة، وهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصبحت تتم وتنظم بالحوكمة والآليات التي تضمن الشفافية والنزاهة وعدم المحسوبية والوساطة، وهي الظاهرة التي كانت غالبة على نظام التعيينات قبل قانون الخدمة المدنية وعهد الجمهورية الجديدة.

آليات التطور الكبير الذي يشهده الجهاز الإداري للدولة

ولفت النحاس إلى أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، شهد حالة من إعادة الهيكلة والتطور الهائلة، المتناغمة والمتناسقة مع آليات التطور الكبير الذي يشهده الجهاز الإداري للدولة، في ظل عصر ونظام الجمهورية الجديدة الذي وضع أسسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار أكثر من 9 سنوات.