مدرسة أبو مناع بحري الثانوية العامة تفوز في مسابقة أوائل الطلبة بمركز دشنا بقنا

انتهت التصفيات في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة في دشنا بمحافظة قنا، بحضور أحمد حلمي مدير التعليم الثانوي ومحمد عمر رئيس قسم التربية الاجتماعية، بهدف الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة وإشراف طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية.

مسابقة أوائل الطلبة

وأشار «نور الدين» إلى أن المنافسات على مستوى المرحلة الثانوية دارت بين 4 مدارس ثانوية بدشنا، وانتهت بفوز مدرسة أبو مناع بحري الثانوية وجرى تقييم التسابق بين المدارس وفق ضوابط محددة وذلك لتصعيد الفريق الفائز على مستوى المحافظة.

وتابع تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة، والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

وفي سياق اخر، عقد «نور الدين » في اجتماع مديري المدارس بخصوص شدد “نور الدين” ان الاجتماع جاء لتنفيذ أعمال النظافة، واستلام جميع الكتب من مخازن الإدارة وعدم وجود التشوينات، والالتزام بالأخلاق واحتواء الطلاب والبعد عن التوجهات السياسية، وإزالة ومنع بناء فصول عشوائية منع وجود الباعة الجائلين خارج المدرسة وغلق باب المدرسة، وتوزيع الإشراف اليومي مشيرا ان الإدارة ستشكل لجان للمرور على المدارس ومتابعة الموقف التنفيذي للتعليمات .

جدير بالذكر أن مدير عام إدارة دشنا التعليمية يعقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة القطاعات بالإدارة التعليمية للاستعداد لبدء النصف الدراسي الثاني من العام الدراسي.

وأضاف أن الأنشطة التربوية لها دور هام في بناء شخصية الطالب بالمدرسة، مشددا على ضرورة المشاركة في كافة المسابقات المحلية الوزارية، موضحا ان الإدارة التعليمية ستشكل لجان للمرور على المدارس ومتابعة الموقف.