مدير «تعليم دشنا» يبحث سد عجز المعلمين وتقليل نسبة التسرب والغياب

عقد طارق نورالدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، اجتماعًا مع مديري المراحل التعليمية المختلفة بالإدارة، لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، بحضور سراج أمدح وكيل الإدارة.

وفي مستهل الاجتماع رحب المدير العام بالحاضرين، مثمنا جهودهم في ضبط وانتظام العام الدراسي الجديد، والالتزام بكل الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

روح العمل

وأكد طارق نور الدين، أن العمل بروح الفريق حجر الأساس للنجاح مع التأكيد وضع حلول غير تقليدية للحد من مشكلة عجز المعلمين بالإدارة، وتقليل نسبة التسرب والغياب وعودة الطلاب للمدرسة من الأولويات في الفترة المقبلة.

وأكد المدير العام تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

مجموعات الدعم المدرسي

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي، أشار المدير العام إلى أنّ مجموعات الدعم المدرسي ستكون أحد أدوات تقييم مديرى المدارس، موجها بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين، والمشهورين، والقاعات المناسبة، إضافة إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين.