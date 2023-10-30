مدير «تعليم دشنا» بقنا تحيل مدرستين للشؤون القانونية بسبب ضعف المستوى

تواصل الإدارة التعليمية بدشنا في قنا، بقيادة وفاء رشاد خلف الله، مدير عام الإدارة، زيارتها المفاجئة للمدارس، لضبط العملية التعليمية وانتظامها، وفق تعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، من خلال لجنة مكبرة ضمت السيد عبد الحميد عبده، مدير إدارة المتابعة، وإسماعيل خلف الله، مدير المرحلة، وأحمد حلمي، مدير التعليم الثانوي، وإبراهيم الدسوقي، مسؤول قسم الإحصاء، والسيد عزب عبد ربه، رئيس قسم التوجيه المالي بالإدارة.

إحالة معلمة للشؤون القانونية

وتفقدت اللجنة المكبرة، برئاسة وفاء رشاد، مدرسة أولاد حمادي الابتدائية بقرية أبو دياب شرق، وأجرت تقييما لمستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ في مادة العلوم داخل فصول المدرسة، وقررت إحالة معلمة مادة العلوم للشؤون القانونية، لضعف مستوى التلاميذ الدراسي في المادة.

كما تفقدت حجرة الاقتصاد المنزلي بالمدرسة، وقررت إحالة معلمة الاقتصاد المنزلي للتحقيق، لعدم تفعيل المنهج، وسوء نظافة الحجرة.

وتفقدت اللجنة المكبرة مدرستي الشرابلة الابتدائية والإعدادية بقرية أبو دياب شرق، وتابعت الحجرات الدراسية، وتقييم التلاميذ دراسيا وتفعيل الإشراف اليومي ونظافة المدرسة.

ومرت اللجنة على حجرة مناهل المعرفة بالشرابلة الإعدادية، وقررت تحويل المسؤول للشؤون القانونية، لعدم استيفاء السجلات ونظافة الحجرة، وقررت وفاء رشاد تحويل المدرستين للشؤون القانونية، لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

استمرار الجولات الميدانية على المدارس

وأكدت مدير عام الإدارة، استمرار جولاتها الميدانية المفاجئة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار، على اعتبار ان التعليم يعد أحد الركائز في التنمية والبناء.