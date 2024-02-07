عضو بـ«الشيوخ» عن إنشاء ألف منزل ذكي بالعاصمة الإدراية: خطوة مهمة

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن اتجاه الحكومة لإنشاء ألف منزل ذكي في العاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة خطوة من خطوات تحقيق الاستدامة، موضحا أن هذه المنازل سيكون لها جدوى اقتصادية مهمة، نظرا إلى أن تشغيلها أقل من غيرها ما ستسهم في توفير للطاقة المستخدمة خاصة الكهرباء.

وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بإنشاء هذه المنازل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتأكيد ضرورة أن تكون تكلفة هذه المباني في المتناول، موضحا أن هذه المنازل تسهم في توفير الطاقة وتحقيق أمن المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات سواء كانت وحدات إدارية أو خدمية أو سكنية.

توفير حوافز استثمارية

ولفت إلى أن مبادرة إنشاء المنازل الذكية سيسهم في توسيع نطاق التصنيع المحلي ليشمل التصدير للمنطقة وليس السوق المحلية، علاوة على توفير حوافز استثمارية جديدة لهذه الصناعات.

وتابع: «المنازل الذكية ستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الاستخدام المفرط للطاقة، ما يعد خطوة مهمة لمواجهة التغيرات المناخية علاوة على مواكبة التطور التكنولوجي».