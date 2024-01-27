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معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد سير العمل بالحدائق المركزية

كتب:

أيمن حمزة
10:24 ص | السبت 27 يناير 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة موسعة لتفقد سير العمل في منطقة الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات.

وفي بداية الجولة، عقُد اجتماع موسع مع مديري المشروع والاستشاريين المسند لهم الأعمال الخاصة بالحدائق المركزية، وتم طرح بعض العوائق التي تظهر أثناء تنفيذ المشروع وكيفية حلها لتفادي عدم تكرارها. 

كما عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا مع المختصين من شركة المقاولون العرب بالجزء المسند لهم من أعمال الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، وذلك بموقع المشروع، لمناقشة مستجدات الأعمال الجارية، وخطة العمل بالمرحلة المقبلة، ثم انتقل رئيس الجهاز مع جميع الحضور للمرور على الموقع لتطبيق ما تم مناقشته على أرض الواقع.

ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة سلفا لتنفيذ المشروعات

وشدد رئيس الجهاز على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال، وإنهاء المشروع بأفضل جودة واتقان طبقًا للمواصفات الفنية، وفي أسرع وقت، مؤكدا أنه لا تهاون مع الشركات المقصرة أو المتخاذلة في تنفيذ الأعمال.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحدائق المركزية ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.