ما سبب تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في الصلاة؟.. دعا لأمة محمد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، حول تخصيص سيدنا ابراهيم عليه السلام في التشهد بالصلاة، حيث جاء السؤال ينص على: «ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام بالذِّكر في الصلاة الإبراهيمية، التي تقال في التشهد الأخير في الصلاة من دون سائر الأنبياء».

سيدنا إبراهيم في التشهد

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال سالف الذكر عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وقالت الدار إن الحكمة من ذكر سيدنا إبراهيم في التشهد خلال الصلاة له العديد من الأسباب، وهي تتلخص في الآتي:

- أن سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل اللهَ أن يجعل له لسانَ صدقٍ في الآخرين.

- أنه سمَّانا مسلمين من قَبْل، فله علينا منَّة عظيمة، فجاء التخصيص من باب المجازاة ومقابلة الإحسان بالإحسان.

- أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو دعوة إبراهيم عليه السلام.

الحكمة من ذكر سيدنا إبراهيم في التشهد

ولم تقتصر الحكم في تخصيص جزء لسيدنا ابراهيم عليه السلام على هذا فقط، حيث أشارت دار الإفتاء إلى الآتي:

- أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فَرَغَ من بناء الكعبة دَعَا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام.

- أنه سلَّم على أمة سيدنا محمد دون سائر الأنبياء ليلة المعراج.

- أن المطلوب صلاة يَتَّخِذُ الله تعالى بها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم خليلًا كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلًا.