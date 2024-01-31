دار الإفتاء تكشف عدد ركعات «قيام الليل» وطريقة صلاتها

كم ركعة قيام الليل وكيف نصليها، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، تناولته في فيديو لها تم نشره عبر قناة الدار الرسمية على موقع يوتيوب، لفتت من خلاله إلى فضل أداء صلاة الليل بشكل عام، كما أشارت الإفتاء المصرية في فتواها إلى أفضل وقت يمكن فيه للعبد أن يؤدي صلاة قيام الليل.

كم ركعة قيام الليل

كم ركعة قيام الليل وكيفية أداءها، هو السؤال الذي أجابت عنه الدار في فتواها، موضحة أن صلاة قيام الليل تصلى مثنى مثنى، وتختم بركعة الوتر، وقد ورد عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خشِي أحدُكم الصُّبحَ، صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى».

كم ركعة قيام الليل وكيف نصليها

وعن كم ركعة قيام الليل وكيف نصليها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن وقت أداء صلاة قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، وتنتهي مع آذات الفجر، وعلى العبد أن يؤديها في أي وقت خلال تلك الفترة، موضحة أن أقل عدد ركعات لصلاة قيام الليل هو ركعتين.

وفي إجابتها عن سؤال كم ركعة قيام الليل، أوضحت دار الإفتاء، أن هذه الصلاة تبدأ بركعتين كحد أدنى ولا يوجد حد أقصى لعدد ركعاتها، مؤكدة أن صلاة قيام الليل واحدة من أفضل الطاعات التي يمكن أن يقوم بها العبد، وأنه من المستحب الحرص عليها قد المستطاع، لما لها من فضل وبركة وخير وأثر إيجابي في حياة الإنسان.