«البترول» تفتتح محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز في الجيزة.. اعرف مكانها

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، محطتي «غازتك - إيني» و«كارجاس - شيل أوت» المتكاملتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل، في مدينة 6 أكتوبر، ومنطقة دائري الهرم.

وأكد المهندس طارق الملا أن تواجده مع محافظ الجيزة، في افتتاح المحطات الجديدة للغاز الطبيعي للسيارات، يبعث برسالة مفادها دعم الدولة الكامل للتوسع في تلك المبادرة، التي تحقق المنفعة للمواطن في توفير وقود يعطي نفس الكفاءة بأقل تكلفة، وبما يعزز من ثقة المواطنين في الاعتماد علي خدمات الغاز الطبيعي للسيارات المنتشرة على مختلف الطرق والمحاور، ويحقق أهداف الدولة في التوسع في هذا النشاط، بما يحققه من أهداف اقتصادية وبيئية.

ولفت «الملا» إلى أن المبادرة الرئاسية التي دعمت المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كانت إلى جانب جهود التسويق والحلول الابتكارية كمراكز التحويل المتنقلة، ذات أثر كبير في زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي لأكثر من 550 ألف سيارة، وانتشار المحطات الجديدة، والتي تبلغ قرابة ألف محطة بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى الطرق والمحاور السريعة.

تسهيلات لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

ودعا المهندس طارق الملا المواطنين للاستفادة من التسهيلات التي تم إقرارها في سداد تكلفة التحويل، وتتمثل في التقسيط بدون فوائد على عام أو عام ونصف أو عامين، أو الخصم، وكميات الغاز المجانية في حالة السداد بنظام الكاش، كما يتوفر نظام التقسيط على عدد أكبر من السنوات بفائدة ميسرة، من خلال جهات الدولة المختصة بتمويل المواطنين الراغبين في ذلك، كجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركات قطاع البترول.

وأكد «الملا» أنه تم إطلاق خدمات المراكز المتنقلة، لتقديم خدمات التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي وصيانتها، للتسهيل على راغبي التحويل من الشركات والمصانع في أماكن تواجد سياراتها، والتي يمكن الاستعانة بخدماتها من خلال الاتصال التليفوني بالخطوط الساخنة لشركتي «غازتك» و«كارجاس».

محطة متكاملة للتموين بالغاز والبنزين في الجيزة

من جانبه، أشار محافظ الجيزة إلى أن محطة حدائق أكتوبر المتكاملة للتموين بالغاز والبنزين، تعد الأولى من نوعها بنطاق المحافظة، كمحطة متكاملة لكل أنواع الوقود والخدمات، وأشاد المحافظ بتوسع وزارة البترول في توفير خدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات، وإطلاق مراكز متنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار خطة الدولة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتطبيقاً لخطة المحافظة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على المصادر البديلة للوقود الأحفوري.

كما أبدى «راشد» تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي كوقود، والمحطات المتكاملة، لتخدم مختلف قطاعات المحافظة.

وعقب افتتاح محطة «غازتك - إيني» المتكاملة بمنطقة حدائق أكتوبر، تفقد الوزير تقديم الخدمات المتكاملة بالمحطة، وأوضح المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة «غازتك»، أن المحطة قادرة علي تقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي لنحو 2000 سيارة يومياً، من خلال 6 نقاط شحن، وأنها مقامة وفق تصميم عصري متطور، يتيح مساحات لتقديم مختلف الخدمات المتكاملة، موضحاً أن المحطة المقامة بشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية، تقدم خدمات التموين بالبنزين 92 و95، من خلال 16 نقطة تموين، وخدمات زيوت «إيني» العالمية عالية الجودة، والخدمات المختلفة لقائدي السيارات.

5 مراكز متنقلة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي

كما تفقد الوزير أحد المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها، حيث أوضح رئيس شركة «غازتك» أنه تم إطلاق خدمات التحويل للغاز الطبيعي وصيانة السيارات العاملة به، عبر 5 مراكز متنقلة، تيسيراً على العملاء وتحقيقاً للمرونة مع عملاء الهيئات والمؤسسات، وتشجيعاً لهم على التوسع في التحويل، وكذلك لدعم التوسع في خدمات التحويل بالغاز في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وكذلك افتتح وزير البترول ومحافظ الجيزة محطة «كارجاس - شيل أوت» المتكاملة، على طريق دائري الهرم، حيث بدأ الوزير الجولة بتفقد خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، و قدرات المحطة في هذا النشاط، وأوضح المهندس خالد جمال الدين، رئيس شركة «كارجاس»، أن المحطة الجديدة مؤهلة لتموين 1000 سيارة يومياً بالغاز الطبيعي، بواسطة 4 نقاط شحن وتموين، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 15 ألف متر مكعب غاز يومياً.

حضر الافتتاح الدكتور مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس حسانين محمد، رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية بالوزارة، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، والمهندس جمال فتحي، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.