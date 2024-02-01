وزير البترول يصدر حركة تنقلات جديدة بالشؤون الإدارية في الشركات

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات محدودة، شملت نوابا ومساعدين للشؤون المالية ببعض شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونية وشملت الحركة، الأسماء التالية (على أن تعتبر الفترة حتى 29 مارس 2024 فترة تسليم وتسلم) :

وجاءت حركة التنقلات كالتالي.

رشا عبد الفتاح السيد رمضان - نائباً لرئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)

المحاسب محمد محمد محمد محمود فرحات - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).

المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم:

المحاسب محمد أحمد فؤاد محمد عبد الغفار - خبيراً بمستوى رئيس شركة بالشركة العامة للبترول مع إشرافه على الموارد البشرية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بالشركة.

السيد المحاسب عوض أحمد كمال عوض - خبيراًبمستوى مساعد رئيس شركة بشركة أنابيب البترول مع تكليفه باإلشراف على اإلدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة.

السيد المحاسب أحمد جمال أحمد خليل على - مساعداً لرئيس الشركة لدعم العمال بشركة خالدة للبترول.

تامر سالم أحمد عبد الفتاح - مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس».

أحمد محمد صادق إبراهيم - مساعداً لرئيس الشركة للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز )غازتك(.

المحاسب أحمد عاطف عبد الرازق منصور سلطان - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة الوسطاني للبترول.

وتضمنت حركة التنقلات المحاسب حاتم عبد الواحد محمد رياض - مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة أمل للبترول.

محمد أكرم أحمد محمد الجزار - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة شمال البحرية للبترول.

شريف عبد الهادي السعيد سالم - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شمال

سيناء للبترول.

ياسر عطيه جبر بهي الدين - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق

إشراف رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب بشركة النيل لتسويق البترول.

أحمد محمد عصام عبد اللطيف - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة

المصرية إلنتاج األلكيل بنزين الخطى )إيالب(.

أحمد جودة أحمد حسن أبو العينين - مساعداًلرئيس الشركة للموارد البشرية والخدمات

بالشركة الحديثة للحفر.

المحاسب / حسام سعيد أحمد عيسى - مديراً عاماً للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للموارد البشرية بالشركة العامة للبترول.

المحاسب / المعتز بدين هللا عبد العزيز خليل - مديراًعاماًللشئون الإدارية بشركة التعاون للبترول.

محمود محمد صالح الدين جادو - مديراًعام اًللشئون الإدارية بشركة العامرية لتكرير البترول.

هشام أحمد إبراهيم دياب - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة الغازات البترولية بتروجاس.

المحاسب / علاء عبد المحسن حسين غانم - مديراًعاماًللشئون الإدارية بشركة مصر للبترول.

صبري زكى حسن محمد الريحاني - مديراًعاماً للشئون الإدارية بشركة الإسكندرية للبترول.

إسلام محمد مصطفى حسن الشريف - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد».

شريف سمير فهيم فضل هللا - مديراًعاماً للشئون الإدارية بالشركة المصرية لنقل

وتوصيل الغاز )بوتاجاسكو( إعتباراًمن 3 إبريل 2024.

شادي بهاء الدين على يوسف - مديراًعاماً للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة فرح للبترول «بتروفرح».

محمد عبد الفتاح محمد والى - مديراًعاماً للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بترونفرتيتي.

المحاسب / أحمد هشام السيد محمد - مديراً عاماً لشئون العاملين وعالقات العمل بالشئون الإدارية بشركتي شقير البحرية للزيت «أوسوكو» والمنصورة للبترول.

عبد المنعم أحمد متولي - مديراً عاماً للموارد البشرية مع إشرافه على العالقات العامة بشركة الحفر المصرية.

محمد اليماني - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة خدمات البترول البحرية )PMS(.

نيفين محمد فروح عطيه - مديراًعاماً للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة جمسه للبترول.

منال محمد مسعود البدوي - مديراًعاماً للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروسيلة.

مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الخدمات البترولية للسالمة والبيئة ( بتروسيف) يقرر اعتبار أحمد إبراهيم زكي سيد أحمد مديراً عاماً للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف رئيس من 3 أبريل 2024.

هشام أحمد محمد البطل - مديراً عاماً بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد«جاس كول» مع تكليفه بالإشراف على الشئون الإدارية والموارد البشرية بالشركة.

محمد محمود على عبدربه - مديراً عاماً للشئون الإدارية بالشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر «IDM».

• السيد / محمد حسان محمد السيد طنطاوي - مديراًعاماً لشئون العاملين للشركات التابعة بنيابة الشئون الإدارية بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم».

ياسر مختار مصطفى طلبه - مديراً عاماً لشؤون المناطق بالشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات البترولية «إبسكو».

طارق ماجد محمد رضا - مديراً عاماً للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة الحديثة لمشتقات الغاز.