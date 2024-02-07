«البترول» تشدد على الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية في مشروعات التوسعات

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل في مركز التحكم التبادلي الجديد للشبكة القومية للغازات الطبيعية بمنطقة دهشور، والذي جرى تجهيزه بمحطة ضواغط غاز دهشور ليكون مركزا تبادليا مع مركز التحكم القومي NATA، لخدمة توسعات التنمية بصعيد مصر ولمزيد من الوفاء باحتياجات التشغيل الآمن للشبكة القومية للغازات الطبيعية، كما تفقد موقف تقدم الأعمال بمشروعات التوسعات الجديدة وسير العمل بالمنطقة.

أهمية التوسعات والتحديثات

وأكد خلال الجولة أهمية التوسعات والتطوير والتحديث الذي تشهده منطقة دهشور في مشروع محطة ضواغط الغاز التي تعمل على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لجنوب مصر، في ظل خطة التنمية المستدامة للدولة.

الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية

وشدد على أهمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئة فى مشروعات التوسعات، مؤكدا أهمية الحفاظ باستمرار على تدريب ورفع كفاءة وجاهزية فرق الطوارئ وزيادة وعى الكوادر العاملة باعتبار العنصر البشرى ركيزة أساسية يهتم بتطويرها وتستند إليها خطط التطوير، والتحديث والتوسع المستمرة فى كافة مجالات صناعة البترول.

ولفت إلى أهمية التكامل الذى تعمل به شركات قطاع البترول فى الإسراع بتنفيذ المشروعات البترولية، حيث تتكامل جهود أعمال التوسعات ومشروعات ترشيد الطاقة التى أدت لتحسين الكفاءة الحرارية للتوربينات فيما يخص توفير الوقود أو خفض الانبعاثات، بين جاسكو وإنبى وبتروجت وبترومنت وجاس كول، مشيداً بتنفيذ فرق العمل بالمنطقة أعمال العمرات سواء للتوربينة أو الضواغط دون توقف طويل للمشروعات وما تضفيه لهم هذه المشروعات.

وأوضح المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة الغازات الطبيعة جاسكو، قدرة مركز التحكم التبادلى الجديد على استيعاب المواقع الجديدة وإعداد التقارير التشغيلية للشبكة القومية من خلال منصة التشغيل التبادلية، لاستيعاب جميع المواقع المطلوب مراقبتها والتحكم بها فى منطقة الصعيد بداية من دهشور.