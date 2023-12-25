«البترول» توفر أنظمة متنوعة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية وجود ارتفاع كبير في أعداد السيارات التي جرى تحويلها خلال الفترة الأخيرة، للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، خاصة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأطلقت وزارة البترول في أكتوبر الماضي مبادرة بمد فترة تقسيط تكلفة التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لمدة عامين بدلاً من عام واحد، وكذلك التطور الكبير في إجمالى مبيعات غاز السيارات.

وتهتم الوزارة بشكل كبير خلال الفترة الحالية بمنظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة من خلال تطويرها وتنميتها وزيادة أعداد المحطات، وكذلك التيسيرات العديدة التي اقرت الوزارة على توفيرها.

وقدمت الوزارة عدد من العروض للمواطنين الراغبين في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتستعرض «الوطن» أبرز أنظمة تحويل السيارات والتيسيرات.

أنظمة التيسيرات التي تتيحها الشركات

أوضحت شركة «غازتك» إحدى شركات قطاع البترول العاملة في مجال تحويل السيارات، أنها توفر عدد كبير من الأنظمة للمواطنين، وهي كالآتي:

- النظام الأول:

دفع الأقساط على عامين بدون أي فوائد.

- النظام الثاني للتيسيرات:

دفع قيمة القسط خلال عام ونصف بدون فوائد، مع الإعفاء من المصروفات الإدارية.

- النظام الثالث:

يجرى من خلاله في دفع القسط خلال عام واحد فقط، ويحصل المواطنين على بونات لتموين السيارة غاز بحوالي 2000 جنيه.

- النظام الرابع:

يجرى من خلاله دفع ثمن تحويل السيارة كاش، ويحصل المواطنين على بونات تموين السيارة غاز، بحوالي 3400 جنيه.