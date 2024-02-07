«تضامن الإسماعيلية» تعقد ندوة عن مخاطر البلاستيك الأحادي

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، ندوة موسعة اليوم الأربعاء، بشأن مخاطر البلاستيك الأحادي للتشجيع على الحد من استخدامه للوصول إلى مصر الخضراء وتقليل الانبعاثات التي تؤثر على الظواهر المناخية.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إن الندوة أقيمت في مقر المديرية، بحضور الدكتورة ماجدة عطا مسؤول مبادرة التنمية المستدامة، ومني الإشعابي المدير التنفيذي لجمعية أرض الكنانة بحضور الرائدات الريفيات على مستوى محافظة الإسماعيلية.

توعية جميع الأسر بمخاطر البلاستيك

وأضاف أن الندوة تضمنت توعية جميع الأسر بمخاطر البلاستيك الأحادي، ومناقشة الرائدات الريفيات في استخدام البدائل الأخري، لتشجيعهم علي وجود افكار جديدة للحد من استخدام البلاستيك وتقديم التوعية الصحيحة للأسر.

البلاستيك لا يتحلل

من جانبها قالت الدكتورة ماجدة عطا، خلال الندوة، أن الأكياس البلاستيك لا تتحلل وتسلب مخاطر سرطانية على صحة الإنسان إلى جانب مشاركتها في خنق البيئة بالمواد الضارة سواء على الحياة البحرية أو صحة الإنسان.

وأضافت أنه يجرى تسريب 13 مليون طن من مخلفات البلاستيك إلى المحيطات سنويا، بحسب إحصائيات رسمية، ما يتسبب في أضرار بيئية خطيرة للحياة المائية، وأخطرها قتل 100 ألف من الكائنات البحرية سنويا.

وقالت إن الأبحاث الدولية، كشفت أن الأكياس البلاستيكية التي تلقى على الشواطئ تتسبب في موت مليون كائن بحري وطائر سنويا في البحار والمحيطات نتيجة ابتلاع تلك الكائنات للأكياس.