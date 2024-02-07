انخفاض أسعار السلع في المحلات اليوم.. المكرونة بـ20 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تراجع بعض السلع الغذائية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7-2-2024، بنسب متفاونة ما بين 3 إلى 5 جنيهات، بحسب نوع السلعة ودرجة الجودة مقارنة بالأسعار المعلنة أمس الثلاثاء.

أسباب تراجع بعض السلع الغذائية

وفسر الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، تراجع عدد من السلع الغذائية بعد توفيرها في الأسواق والسلاسل التجارية، بالإضافة إلى الإفراجات الجمركية المتكررة عن السلع الاستراتيجية الواردة إلى الجمارك.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن تفعيل الرقابة على الأسواق من قبل أجهزة الدولة ساهم في ضبط السوق، والقضاء على تجار الأزمات، وتحجيم نشاطهم الإجرامي، ما أدى إلى توفير السلع الأسعار المقررة من قبل الحكومة.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

وترصد «الوطن» أسعار عددًا من السلع الغذائية في السلاسل التجارية، وهي:

سجل سعر السكر اليوم في الأسواق ما يقرب من 27 جنيها حسب المنطقة والنوع.

ويتراوح سعر الأرز المعبأ ما بين 30 إلى 33 جنيها للكيلو.

ويصل سعر كيلو الفول المعبأ ما بين 34.5 جنيه إلى 55 جنيها .

ويسجل سعر الدقيق المعبأ اليوم من 18 جنيها إلى 29 جنيها للكيلو جرام.

ويصل سعر زيت عباد الشمس ما بين 56 جنيها إلى 95 جنيها حسب المنطقة والنوع.

وسعر المكرونة المعبأة يتراوح بين 20 إلى 29 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر العدس المعبأ ما بين 43 إلى 75 جنيها.

وسجل سعر البامية اليوم ما بين 23 إلى 45 جنيها للكيلو جرام، في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة

وسجل سعر الجبن الأبيض ما بين 81 إلى 140 جنيها للكيلو.

وصل سعر الجبن الرومي ما يقرب من 160 إلى 255 جنيها.

ويتراوح كيلو اللبن السائب ما بين 15 إلى 28 جنيها.