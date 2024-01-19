أرخص الأماكن لشراء السلع الغذائية في المحافظات.. تخفيضات كبرى

يتطلع الكثير من المواطنين إلي التوفير من خلال التعرف على أرخص الأماكن لشراء السلع الغذائية في المحافظات لشراء مختلف السلع سواء المكرونة، واللحوم والدواجن والأرز والبيض والسكر والزيت، إذ تطرح الحكومة السلع المختلفة بتخفيضات كبرى.

أرخص أماكن لشراء السلع الغذائية في المحافظات

وحددت مختلف مديريات التموين بالمحافظات، أرخص أماكن لشراء السلع الغذائية في المحافظات، إذ جري توفير الآتي:

- منافذ بيع السلع الخاصة بالتموين.

- منافذ بيع بشكل دائم.

- منافذ أمان.

- السيارات المتنقلة.

- منافذ معارض أهلا رمضان.

- المولات الكبيرة والهايبرات

وجاءت بعض الأماكن في المحافظات كالآتي:

- معارض أهلا رمضان في الإسماعيلية

معرض في قرية نفيسة بدائرة مركز الإسماعيلية، ومعرض في قرية أبو عطوة، ومعرض في قرية عين غصين، و معرض مركز أبوصوير ومترص بمركز القصاصين، ومعرض بمركز التل الكبير، و معرض في مركز فاي

- معارض أهلا رمضان في الشرقية

منفذ معرض أهلا رمضان في شارع الفراخة بالزقازيق، ومنفذ بمركز ومدينة الحسينية بالقرب من مجلس المدينة، وشوادر بمركز الحسينية، ومركز أهلا رمضان بمنيا القمح، وأهلا رمضان بالعاشر من رمضان، ومعرض أهلا رمضان بمدينة أبو كبير.

- معارض أهلا رمضان في القليوبية

شارع فريد ندا ببنها، ومعرض ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، إلى جانب معارض في مدن الخانكة وكفر شكر طوخ والقناطر الخيرية، ومعارض أخرى.

- منافذ بيع السلع التموينية في مطروح في بمدينة الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة»

منافذ بيع السلع التموينية في أسيوط

- فرع جملة قرية بني قرة بمركز القوصية بشارع الترعة الإبراهيمية.

- فرع جملة مركز القوصية الكائن بشارع الجلاء.

- فرع جملة مركز ومدينة أبنوب الكائن بشارع التحرير.

- فرع جملة بندر أبوتيج بشارع أسيوط - سوهاج الزراعي.

- فرع جملة مدينة ديروط أول بشارع عمر بن الخطاب بجوار أبور النور.

- فرع جملة مدينة صدفا الكائن بشارع الجيش.

منافذ بيع السلع بالوادي الجديد

فرع مول المصرية بمدينة الخارجة بجوار المقابر حي المروة.

- منفذ بيع المقر الرئيسي لمديرية التموين بالمحافظة بمدينة الخارجة، خلف نادي المحافظة الاجتماعي بجوار بنزينة التعاون.

- منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز الخارجة بشارع جمال عبد الناصر أمام مديرية التنظيم والإدارة.

منافذ بيع الجمعيات الفئوية بمدينة الخارجة داخل المصالح الحكومية «الإدارة التعليمية بالخارجة- ديوان عام المحافظة - والوحدة المحلية لمركز الخارجة».

منفذ بيع إدارة تموين الداخلة ميدان المستشفى بمدينة موط بمركز الداخلة.