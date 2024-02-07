البرلمان العربي يدين إعلان الأرجنتين عزمها نقل سفارتها إلى القدس

استنكر البرلمان العربي إعلان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، مؤكدا أنه أمر مدان ومرفوض، والوضع القانوني والتاريخي والديني لمدينة القدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تعتبر تعديا سافر على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

البرلمان العربي يدين إعلان رئيس الأرجنتين

وشدد على أن هذا الإجراء من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المتطرفين على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس.

ودعا البرلمان العربي الرئيس الأرجنتيني إلى العدول عن هذا القرار الذي من شأنه ترسيخ واقع الاحتلال، وطالبه بالسير في نهج ومواقف دول أمريكا الجنوبية التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد أن أي خطوة في هذا الاتجاه تخالف صراحةً قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتعتبر لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الأرجنتينية للتراجع عن اتخاذ هذا الإجراء، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.