من إعلان «الشراشيب» إلى عش الزوجية.. حكاية حب حسين الإمام وسحر رامي

يُصادف اليوم 8 من شهر فبراير ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسين الإمام، الذي قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي أمتع بها جمهوره على مدار سنوات، وكان آخر ظهور له في مسلسل «إمبراطورية مين» عام 2014، من بطولة الفنانة هند صبري، ومحمد شاهين.

وربطت الراحل حسين الإمام علاقة قوية بزوجته الفنانة سحر رامي، التي وقع في حبها من أول نظره، وذلك عندما رأها في أحد الإعلانات، وقرر الزواج منها.

إعلان شراشيب سبب زواج حسين الإمام

صرّحت الفنانة سحر رامي، في لقاء تلفزيوني على قناة «دي إم سي» عن قصة حبها مع الراحل حسين الإمام، وقالت: «بدأت قصة حبنا بعدما شاهدني في إعلان شراشيب، يُعد أول الإعلانات الذي أظهر من خلالها، حينها قال لوالده سوف أتزوج من هذه الفتاة».

طلب حسين الإمام من سحر رامي الزواج

وتابعت سحر: «التقيت بالراحل حسين الإمام أثناء فوازير فطوطة، وعرض عليّ المشاركة في بعض الأغاني، وتبادلنا الأرقام، ثمّ صرح بإعجابه الشديد وحبه لي، وكنت أبادله نفس الشعور، ثمّ تزوجنا، وأنجبنا يوسف وسالم».