زيادة مرتبات يناير 2024 لجميع العاملين بالدولة .. تعرف على الحد الأدنى للأجور

من المنتظر أن يحصل الموظفون والعاملون بالدولة وفي القطاع الخاص على زيادة في المرتبات اعتباراً من شهر يناير 2024، والتي من المتوقع أن يتم صرفها بنهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، بزيادة جديدة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات.

زيادة جديدة في مرتبات شهر يناير 2024

ومن المفترض أن يحصل جميع الموظفين والعاملين بالدولة على زيادة المرتبات الجديدة في يناير 2024 عبر الحد الأدني للأجور، والذي تم إقراره ليصل إلى 3500 جنيه.

وستبدأ ماكينات الصراف الآلي «ATM» يوم 21 يناير الجاري، بصرف مرتبات شهر يناير 2024، وفق المعلن من قبل وزارة المالية، وهي التي سارعت لتبكير موعد صرف المرتبات لمدة 3 أيام خلال يوم 21 يناير بدلاً من 24 يناير 2024، لدخول إجازة 25 يناير خلال أيام الصرف المحددة سلفًا.

علاوات القطاع الخاص

وتضمن قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة مرتبات الموظفين للقطاع الخاص في العلاوة الدورية، بما لا يقل عن 3% من الأجر الخاص بالاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، وستطبق العلاوات اعتباراً من يناير الحالي، أما عن القطاع الحكومي فقد أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يناير، والتي ستبدأ الأحد المقبل.