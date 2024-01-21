القطاع الخاص يستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور في مرتبات يناير 2024

استعدت منشآت القطاع الخاص لتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العمل، والخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين.

الحد الأدنى للأجور

وعن الحد الأدنى للأجور، أوضحت وزارة العمل أنّه سيصل إلى 3 آلاف و500 جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري دون استثناءات.

متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور

وعن متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، أصدرت وزارة العمل تعليمات صارمة لمديري المديريات ومُفتشي العمل في المحافظات، بمتابعة المنشآت من بداية الأول من شهر يناير 2024.

تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على جميع المنشآت

ووفق وزارة العمل، لا يوجد أي منشأة في القطاع الخاص مُستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفيها، وأوضحت الوزارة أنّه يَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحال مخالفة المنشأة لأحكام القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.