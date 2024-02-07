خبير بالشأن الروسي: واشنطن وموسكو تستخدمان الورقة الأوكرانية بغرض «المناكفة»

قال الخبير في الشأن الروسي الدكتور آصف ملحم، مدير مركز «جي سي إم» للدراسات، إنّ كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية تستخدمان الورقة الأوكرانية في بعض الأحيان، بهدف «المناكفة» بينهما، في إطار الصراع الأيديولوجي بين واشنطن وموسكو.

روسيا تستخدم صواريخ كورية في قصف أوكرانيا

وأضاف «ملحم»، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنه على سبيل المثال، تقول الولايات المتحدة إن روسيا تستخدم صواريخ بعيدة المدى كورية الصنع، في قصف أهداف داخل أوكرانيا، حيث تحاول واشطن بذلك، البحث عن ذرائع كافية، لتقديم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا».

موسكو تتهم واشنطن بتأزيم الوضع في أوكرانيا

وتابع مدير مركز «جي سي إم» للدراسات: «في المقابل، تقوم روسيا بالفعل ذاته»، معتبراً أن «الحرب دائرة بين الطرفين، والمشكلة تكمن في صواريخ باتريوت، لأن أوكرانيا لا تجيد استخدام هذه المنظومة بشكل جيد، لذلك، فإنها تسقط على المدن الأوكرانية نفسها في بعض الأحيان، وبالتالي، فإن روسيا تريد إرسال رسالة للعالم، بأن من يزيد الوضع تأزماً في أوكرانيا، هي الولايات المتحدة الأمريكية وليس أوكرانيا».