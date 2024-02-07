اتحاد عمال مصر: أدعو الشعوب العربية للتكاتف في ذكرى الإسراء والمعراج

بعث هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وأرسل ببرقيات مماثلة لكل من الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصرالعربية.

مناسبة رحلة الإسراء والمعراج

وتوجه المهيري في برقياته بدعوة الشعوب العربية للتكاتف لدفع مسيرة العمل والإنتاج والنهوض بأوطاننا بمناسبة تلك الذكرى العطرة، لتكون رحلة الإسراء والمعراج بمثابة مصدر إشعاع لمستقبل تنموي مشرق، ودحر لأي بذرة عنف تنشأ في الوطن العربي.