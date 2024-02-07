جدول المرتبات الجديد 2024 بالدرجة الوظيفية.. اعرف هتقبض كام
كتب:
محمد سيف
05:29 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
زيادة المرتبات
اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جديدة بمثابة حزمة حماية اجتماعية تضمنت زيادة الأجور والمرتبات بقيمة كبيرة تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، أي بنسبة 50% من إجمالي الحد الأدنى السابق وهو 4 آلاف جنيه شهريًا.
تنشر «الوطن» جدول المرتبات بالدرجة الوظيفية بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة الدرجات الوظيفية ما بقيمة 1000 و1200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه
- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه
- الدرجة الثانية 8000 آلاف جنيه
- الدرجة الثالثة 7500 جنيه
- مرتيات الدرجة الرابعة 7000 جنيه
- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه
- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه