جدول المرتبات الجديد 2024 بالدرجة الوظيفية.. اعرف هتقبض كام

اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جديدة بمثابة حزمة حماية اجتماعية تضمنت زيادة الأجور والمرتبات بقيمة كبيرة تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، أي بنسبة 50% من إجمالي الحد الأدنى السابق وهو 4 آلاف جنيه شهريًا.

تنشر «الوطن» جدول المرتبات بالدرجة الوظيفية بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة الدرجات الوظيفية ما بقيمة 1000 و1200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه

- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه

- الدرجة الثانية 8000 آلاف جنيه

- الدرجة الثالثة 7500 جنيه

- مرتيات الدرجة الرابعة 7000 جنيه

- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه

- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه