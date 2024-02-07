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جدول المرتبات الجديد 2024 بالدرجة الوظيفية.. اعرف هتقبض كام

كتب:

محمد سيف
05:29 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
زيادة المرتبات

زيادة المرتبات

اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جديدة بمثابة حزمة حماية اجتماعية تضمنت زيادة الأجور والمرتبات بقيمة كبيرة تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، أي بنسبة 50% من إجمالي الحد الأدنى السابق وهو 4 آلاف جنيه شهريًا.

تنشر «الوطن» جدول المرتبات بالدرجة الوظيفية بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة الدرجات الوظيفية ما بقيمة 1000 و1200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه

- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه

 - الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه

 -  الدرجة الثانية 8000 آلاف جنيه

- الدرجة الثالثة 7500 جنيه

- مرتيات الدرجة الرابعة 7000 جنيه

- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه

- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه

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بقلم محمد سيف