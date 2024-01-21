عاجل.. اليوم صرف مرتبات شهر يناير 2024.. اعرف الزيادة الجديدة

جهزت شركات الأموال ماكينات الصراف الآلي «atm» اليوم الأحد بالأموال، استعدادا لصرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين بالزيادة الجديدة، حيث يبدأ اليوم صرف مرتبات شهر يناير 2024، وفق لبيان وزارة المالية، التي سارعت بتبكير مواعيد صرف المرتبات بواقع 3 أيام، لتكون اليوم 21 يناير بدلًا من 24 يناير 2024.

اليوم صرف مرتبات شهر يناير 2024.. اعرف الزيادة الجديدة

أما عن تطبيق الزيادة الجديدة 2024، فلم تٌحدد بعد، لكن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن منذ أيام تلقي الوزارة تكليف رئاسي من شأنه إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، مٌتضمنة تحسين الأجور والمعاشات، مع رفع حد الإعفاء الضريبي لمرة أخرى، تخفيفا عن المواطنين.

ومن المفترض حصول موظفي وعاملي الدولة على زيادة المرتبات الجديدة في يناير 2024 عقب تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو الذي جرى إقراره حتى وصل إلى 3500 جنيه بالنسبة للقطاع الخاص، أما بالنسبة للقطاع العام فسيحصل العاملون بالدرجة الوظيفية السادسة على 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

وأكد وزير المالية، حرص الوزارة على إطلاق حوار مجتمعي يتضمن مٌناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2024 - 2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام، وهو الأمر الذي يجب توافقه ومستهدفات استراتيجية الجمهورية الجديدة.

صرف مرتبات شهر يناير 2024.. اعرف الزيادة الجديدة

- يبدأ اليوم الأحد الموافق 21-1-2024، صرف مرتبات شهر يناير 2024، وفقا الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

- وفي اليوم الثاني لصرف فسيكون غدا الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

- الثلاثاء 23-1-2024 هو اليوم الثالث لصرف المرتبات.

- الأربعاء الموافق 24-1-2024 هو رابع يوم لصرف الراتب.

- فيما سيكون اليوم الأخير المٌخصص لصرف المرتبات هو الأحد 28 يناير 2024.