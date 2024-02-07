زيادة معاش تكافل وكرامة.. بشرى سارة لـ22 مليون مواطن

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة معاش تكافل وكرامة، بنسبة 15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، وبذلك تصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، كما قرر تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

زيادة معاش تكافل وكرامة

يستفيد من زيادة معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن مصري من 5.2 ملايين أسرة، فضلاً عن حصولهم على مجموعة من الخدمات المجانية مثل مجانية التعليم، وفق وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أنه يمكن صرف المعاشات من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- كانت الزيادة الأولى في شهر مارس 2023 بنسبة 25%

- الزيادة الثانية في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 15% بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي

- تأتي الزيادات في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

- الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي اليوم 15%

تأتي قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 3,7 مليار جنيه عام 2014، إلى 19,5 مليار جنيه عام 2021-2022، كما ارتفعت الموازنة إلى 36 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023-2024، أما بالنسبة للعام المالي 2024/2025 تقرر تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة».