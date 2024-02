10 ثوانٍ فقط.. إليك الحل السحري للتخلص من الإيميلات المزعجة على بريدك الإلكتروني

يتلقى الكثير من الأشخاص على البريد الإلكتروني العديد من إيميلات الإعلانات المزعجة والرسائل غير المرغوبة، والتي تشكل عبئًا ثقيلًا على الهواتف المحمولة، وقد تُستخدم هذه الإيميلات في محاولات للسرقة أو التصيد الاحتيالي.

نقدم لكم من خلال «الوطن» خطوات بسيطة لحظر هذه الإيميلات المزعجة والحفاظ على صندوق بريد إلكتروني نظيف وخالٍ من الرسائل الاحتيالية.

طريقة حظر الإيميلات المزعجة:

أكد الخبير التكنولوجي خالد يسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الإيميلات المزعجة قد تؤثر على الهواتف المحمولة، إذ قال: «تكمن خطورة الرسائل المزعجة في إمكانية سرقة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات البنكية أو أي حسابات أخرى. قد يكون هناك تصيد احتيالي في بعض الأحيان، ويظن الشخص أن الرسائل صادرة من جهة رسمية. لذلك، يجب اختيار عملية فلترة من الإيميلات المزعجة من خلال تفعيل فلتر البريد المزعج».

حسب صحيفة «The Sun»، البريطانية، فإن شركة جيميل أوضحت أنّ طريقة إيقاف الايميلات المزعجة، تتم عن طريق التالي:

- تحديد اختيار select all converstions in this search.

- اختيار delete.

- اختيار استبعاد إيميلات من dosen't have.

- اختيار الرسائل غير المرغوب spam من خلال فلاتر Gmail.

كيفية حظر رسائل التطبيقات على الإيميل:

وتعد هذه طريقة لمنع الرسائل المزعجة من الوصول إلى بريدك الإلكتروني الوارد، من خلال حظر المرسل أو إلغاء الاشتراك من العروض الترويجية، وهناك عدة طرق تتمثل في التالي:

- تسجيل الدخول إلى Gmail.

- افتح الرسالة من المرسل الذي تريد حظره.

- انقر على النقاط الرأسية الثلاث اختار المزيد.

- اختيار الحظر من Block Sender

- الحظر من خلال Block.

طريقة أخرى

- الإبلاغ عن الـspam في جيميل.

- تسجيل الدخول ومسح الكل.

- انتقل إلى أعلى واختيار Report Spam وحدد الرسائل.