موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة في قرار الرئيس

حددت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والتفاصيل الكاملة للعاملين بالدولة المستفيدين من القرار.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة

وأقر الرئيس السيسي، تطبيق أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وبهذا فإن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور هو الشهر المقبل، وتشمل تفاصيل التطبيق على التالي:

1. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

2. زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه.

3. علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.

4. 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

5. حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة.

6. تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

7. زيادة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

8. زيادة 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن.

9. زيادة 15% لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه.

10. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

11. رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.

12. زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

13. زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، زيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

14. زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية.