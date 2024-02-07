يشتعل الصراع على لقب بطل كأس أمم إفريقيا 2023 في مباراتي نصف نهائي مثيرتين، الأولى ستجمع المنتخب النيجيري بنظيره الجنوب أفريقي، والثانية بين كوت ديفوار أصحاب الأرض ومنتخب الكونغو، على أن يتحدد طرفي النهائي بعد انتهاء تلك الجولة، ما جعل العديد من جماهير الكرة الأفريقية يبحثون عن طريقة لمشاهدة تلك المباريات.. فما القناة المجانية التي تنقل مباراتي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على النايل سات؟

قناة مجانية تنقل مباراتي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على النايل سات

في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، سيكون منتخب نيجيريا الحاصل على لقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات في مسيرته، على موعد مع مباراة استثنائية وحاسمة، ضد جنوب إفريقيا، من أجل حجز تذكرة الصعود إلى نهائي المسابقة القارية والاقتراب من اللقب الذهبي، بينما يطمح البافانا بافانا، الذي لم يحصل على اللقب سوى مرة وحيدة، إلى تحقيق المفاجأة والذهاب بعيدًا في تلك النسخة.

وفي المباراة الثانية، يواجه كوت ديفوار، مستضيف البطولة، منتخب الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحمل الكثير من الخبرة والأداء الاستثنائي الذي قدمه أصحاب الأرض خلال تلك النسخة من كأس أمم إفريقيا، بينما يتمتع منتخب الكونغو بجيل شاب موهوب، ويطمح إلى كتابة تاريخ جديد للمنتخب في البطولة.

القناة المجانية الناقلة لمباراتي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

قناة الجزائر الأرضية

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراتي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

نيجيريا وجنوب إفريقيا: الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة

كوت ديفوار والكونغو: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة