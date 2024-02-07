نائب عن حزمة الحماية الاجتماعية: المواطن البسيط في مقدمة الأولويات الرئاسية

ثمن النائب أحمد أبوزيد عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، التي يجري تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكداً أنها جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتؤكد أن المواطن البسيط على رأس أولويات الدولة.

قرارات الرئيس السيسي

وقال النائب أحمد أبوزيد، في بيان، إن القرارات هدفها حماية البسطاء، وتخفيف الأعباء عنهم، في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في مصر، بجانب أنها تعد انحيازا للمواطنين وتوسعا في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.

زيادة أصحاب المعاشات

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة أصحاب المعاشات 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

شملت قرارات الرئيس السيسي، زيادة 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يجري تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025.