تحالف الأحزاب يشيد بقرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بحزمة القرارات التي أعلنتها القيادة السياسية، اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بزيادة تصل إلى 50%، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على المواطن المصري ووجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يجري تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

الأزمات الاقتصادية العالمية

وأوضح مطر في تصريح لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تدرك جيدا حجم التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، واتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة الأزمة على المواطن المصري، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية ما زالت مستمرة لتقديم الدعم للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية.

الحوار الوطني الاقتصادي

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن التحالف بصدد عقد اجتماع اليوم لمناقشة خطة الأحزاب المقرر طرحها في الحوار الوطني الاقتصادي المقبل، ووضع رؤية عامة تجاه القضايا الاقتصادية والتحديات التي نشهدها، لافتا إلى أن الموظفين والعمال لهم دور كبير في دوران عجلة الاقتصاد واستمرار مسيرة البناء التي أعلنتها الدولة المصرية.