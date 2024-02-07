ذكرى ميلاد «صوت مصر الخالد».. شادية حاضرة في كل مناسبة سعيدة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة شادية «صوت مصر الخالد»، وعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، تقريرًا مصورًا بعنوان «في ذكرى ميلادها.. الفنانة شادية صوت مصر الخالد».

شادية رفيق مخلص لكل مناسبة

وجاء في التقرير: «صوتها رفيق للعمر رفيق لكل مشاعرنا رفيق مخلص لكل مناسبة حلوة عدت علينا وكل محنة تغلبنا عليها هي صوت الصبايا صوت الحبيبة والزوجة والأم.. صوت اتعودنا عليه وقلوبنا معاه ارتاحت».

وأوضح «التقرير»: «شادية هي صوت مصر الحاضر في بيوتنا وهي صوت مصر بدلع وخفة دم المصريين، كل بنت حبت ابن الجيران سمعت (مين قالك تسكن في حارتنا)، استنت لحد ما جه وتقدم لعيلتها وسمعت (بكرة الخميس جاي العريس)، وجه العريس وشبكها وغنت مع أصحابها (يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا)».

شادية فاجأت جمهورها بتغيير جلدها من الدلوعة إلى فنانة كاملة النضج

وتضمَّن التقرير «بعد الزواج غنت شادية (ست الحبايب يا ضنايا أنت).. شادية اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال محمد شاكر، في 8 فبراير بحي الحلمية كان ميلادها، وفي الشرقية طفولتها، وكانت أيام صباها في منطقة شبرا.. وجاءت الفرصة لها في فيلم (العقل في أجازة) مع المخرج حلمي رفلة، وفي 59 فاجئت الفنانة شادية جمهورها بتغير جلدها من الدلوعة لفنانة كاملة النضج، وقدمت مع المخرج محمود ذو الفقار المرأة المجهولة ومع حسن الإمام الفيلم الجريء (التلميذة)».