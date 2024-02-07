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نهى حافظ: «لما أسمع أغاني شادية بعيط مهما كانت الأغنية» 

كتب:

منتصر سليمان
04:55 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
الفنانة شادية

الفنانة شادية

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، حلقة خاصة عن الفنانة الراحلة شادية للاحتفاء بذكرى ميلادها، إذ استضاف البرنامج، المصور عادل مبارز، والمطربة نهى حافظ.

وأعربت المطربة نهى حافظ، عن حبها الشديد بالفنانة الراحلة شادية، قائلًة، «شادية بالنسبة لي بحبها حب خاص، ولما بسمعها بقعد أعيط حتى لو بتغني أغاني شقاوة ودلع، وبحس معاها بصدق في أغانيها بشكل غير طبيعي».

المطربة شادية 

وأضافت «حافظ» خلال لقائها بالبرنامج قائلة «بدايتي لما المدرب بتاعي قالي خليكي مع مدرسة شادية، لأن مش أي حد يعرف يغنيلها، ومش أي حد بيغني السهل الممتنع، أنا حبيتها فذاكرت لها، أنا بغنى لكل الناس، لكن شادية حالة خاصة عندي». 

الزمن الجميل 

وتابعت: «بحب في كل حفلة أقدم حاجة جديدة، ولما أطلع على المسرح بكون متوترة جدًا، وخايفة، مش بكون عارفة الجمهور هيكون عارف الأغنية اللي هغنيها ولا لا، وهيتقبلها ولا لا، إحنا مينفعش نتقارن بأي فنان أو فنانة من الزمن الجميل نهائيًا، ممكن نهى بتكون لايقة في أغاني شادية، لكنها ليست شادية». 

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بقلم منتصر سليمان