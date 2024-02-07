عادل مبارز يكشف تفاصيل ذكرياته مع «شادية»: «قالت لي ماحدش هيصورني غيرك»

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، حلقة خاصة للاحتفاء بمعبودة الجماهير الفنانة شادية، في ذكرى ميلادها الـ93، باعتبارها تميزت بجمالها وصوتها العذب منذ صغر سنها، وكانت ممثلة موهوبة قادرة على أداء جميع الأدوار.

سر صورة جعلت شادية تتعلق بالمصور

كشف المصور عادل مبارز، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، سيناريو وتفاصيل أول صورة التقطها لمعبودة الجماهير الفنانة «شادية» في أحد الحوارات الصحفية، أنه قام بتصويرها في منزلها الكائن أمام حديقة الحيوان، كانت في عجالة، وتوتر قائلا: «كانت أول مرة في حياتي أشوفها، وقالت لي اوعدني إن الصور لو معجبتكش، ماتنشرهاش وأنا بكرة هاجيب الكوافير والماكيير، وهديك الوقت تصورني زي مانت عاوز».

تابع «مبارز»، أنه بعد الانتهاء من تصوير الفنانة شادية، ذهب لإنتاج الصور، وقام بنشرها في مجلة «المصور»، وفي اليوم التالي علم بأنّ صبري أبو المجد، رئيس التحرير، طلبه في مكتبه:«وقت دخولي مكتبه وجدت الفنانة شادية جالسة أمامه على مكتبه، كانت حريصة أنها تحضر للمجلة، لكي تشكرني على جمال وعظمة الصور وقالت لي ماحدش هيصورني غيرك».