«المستقلين الجدد»: قرارات العفو الجديدة تساعد في استمرار الاصطفاف الوطني

رحب الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بقرارات العفو الصادرة اليوم، التي تؤكد الاستمرار نحو خلق أجواء طيبة، تساعد على الاصطفاف الوطني الذي نعيشه الآن.

العفو الرئاسي

أكد «عناني» في بيان له، ان استمرار موجات الإفراج التي بدأت مع الدعوة للحوار الوطني، سيكون ذا أثر كبير على نجاح الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

المستقلين الجدد

وأشاد رئيس حزب المستقلين الجدد، بالنحو الذي تنتهجه الدولة المصرية بقياده الرئيس السيسي، نحو ترسيخ مبدأ أن الخلاف لا يفسد للوطن قضية، وهو الشعار الذي كان عنوانا للمرحلة الأولى من الحوار.

وأضاف أن الحزب يؤكد تأييده لهذا الإفراج، ويتطلع لمزيد من موجات العفو لكل من لم تتلوث يده بدم.