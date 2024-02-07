هل يشكل خطورة على الأرض؟.. تقلص حجم القمر يثير الذعر لهذا السبب

طالما أثار القمر فضول العلماء منذ قديم الأزل، باعتباره جار الأرض الأقرب ورفيقها الدائم في رحلتها عبر الفضاء، لكن ماذا لو أخبرتك أن القمر يتقلص؟، إذ أثبتت الدراسات العلمية الأخيرة أن حجم القمر ينكمش بمعدل ثابت على مدار ملايين السنين، وهو ما بات واضحًا في الفترة الأخيرة.. فما هي ظاهرة تقلص القمر؟

ما هي ظاهرة تقلص القمر؟

ظاهرة تقلص القمر هي انكماش حجم القمر تدريجيًا بمرور الوقت، إذ تشير التقديرات إلى أن القمر تقلص حجمه بحوالي 50 كيلومترًا، منذ ظهوره قبل 4.5 مليار سنة، وذلك لأسباب عدة، لعل أبرزها التبريد الذي يتسبب في انكماش باطنه، والذي يعد مشابهًا لما يحدث للكرة الأرضية عندما تعرض لدرجة حرارة منخفضة، إلى جانب قوى المد والجزر، بحسب صحيفة «جارديان».

ما هي تأثيرات تقلص القمر؟

تقلص القمر له بعض التأثيرات التي قد تظهر على المدى البعيد، منها زيادة طول اليوم، إذ يؤدي تقلص القمر إلى تباطؤ دورانه حول الأرض، هذا يعني أن طول اليوم على الأرض يزداد بمقدار 2.3 ثانية كل قرن، إلى جانب تغيير مدار القمر حول الأرض، على أن يصبح مدار القمر أكثر بيضاوية بمرور الوقت، وأخيرًا الزلازل القمرية، إذ يمكن أن تؤدي إلى حدوث زلازل على سطحه.

هل تقلص القمر خطر على الأرض؟

لا يُشكل تقلص القمر أي خطر على الأرض، فإن التغييرات التي تحدث بسبب تقلص القمر تحدث ببطء شديد ولا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، فبحسب التقارير ظاهرة تقلص القمر هي ظاهرة طبيعية تحدث ببطء شديد على مدار ملايين السنين، لا تشكل أي خطر على الأرض، لكنها تُعد موضوعًا مثيرًا للاهتمام للعلماء الذين يدرسون تاريخ القمر وتأثيره على الأرض، إلى جانب أن تأثيرها إن وجد يكون طفيفا.