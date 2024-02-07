مجدي نجيب.. غاب القمر يا ابن عمي

«غاب القمر يا ابن عمي» و«شبابيك» و«ومن أول لمسة» و«قولوا لعين الشمس متحماشي» و«كامل الأوصاف» و«ليلى» وغيرها من عشرات الأغاني باذخة الجمال كتبها الشاعر مجدي نجيب، الفنان الشامل متعدد الإبداعات، ما بين الشعر والرسم، فضلًا عن عمله في الصحافة، تغنى بكلماته كبار الفنانين، فتعاون معه العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وكتب لشادية ونجاة، وأسهم في تقديم محمد منير إلى الساحة الفنية.

ميلاد الشاعر مجدي نجيب

«ياما في زماننا قلوب.. راسماها أعمارنا»، ولد الشاعر الكبير مجدى نجيب في القاهرة في 29 مايو عام 1936، وهو شاعر ينتمي إلى جيل الستينيات من شعراء العامية، هذا الجيل الذي شهد معه الشعر العام نقلة مهمة تعدّ من أهم نقلاته التاريخية، وقد لفت ديوانه الأول عام 1964 «صهد الشتا» الأنظار بقوة إليه، ثم تنوعت قصائده بين العاطفية والسياسية والاجتماعية والوطنية والقومية، فضلًا عن القصائد المكتوبة للأطفال.

تجربة ثرية عاشها وقدمها مجدي نجيب منذ الستينات، ومن بعد ثلاث سنوات قضاها في المعتقل السياسي، وقت عبدالناصر وهي الفترة المهمة التي أسهمت في تشكيل ملامح شخصيته الفنية، فقد عايش «نجيب» مجتمعًا مثقفًا في المعتقل السياسي، وتمرس على الرسم، بمساعدة مأمور السجن الذي تعاطف معه، بل وشجعه على الرسم ببيع لوحاته للسياح من أجل توفير أدوات رسم جديدة له، كما استثمر «نجيب» في قراءة الكتب وتبادل الأفكار مع «الرفاق».

بعد خروجه من السجن، وجد صعوبات كبيرة في الحصول على عمل مستقر، فعمل في مصانع نسيج لرسم رسومات على الأقمشة الحريمي، لكن صاحب العمل حين كان يعرف موضوع السجن كان يطرده، لذلك غلبت الكآبة على ديوانه الأول «صهد الشتا».

وبعد الديوان تمكّن من إيجاد عمل في مجلة «صباح الخير»، مع رئيس التحرير أحمد بهاء الدين، الذي شجعه على رسم الكاريكاتير، ثم في «الكواكب»، وبدأ عالمه يتسع يومًا بعد يوم وعرف طريق معهد الموسيقى العربية ملتقى المبدعين، وشهدت هذه الفترة نقطة تحول جديدة وقابل بليغ حمدي ومن بعده شادية التي تغنت بأول أغانيه «قولوا لعين الشمس»، ومن بعدها توالت الأغاني، فكتب لـ فايزة أحمد وعبدالحليم ومحمد قنديل وهاني شاكر، هذا إلى أنَّ كتب لـ محمد منير أغنية «شبابيك» أبرز ألبومات الكينج وبلغ عدد أغاني نجيب لـ«منير» 22 أغنية.

دواوين مجدي نجيب

تاريخ طويل من الفنون وعمر من العطاء، قدم مجدي نجيب خلاله العديد من المعارض الفنية والدواوين المطبوعة والأغنيات، منها دواوين «ليالي الزمن المنسي»، و«مقاطع من أغنية الرصاص»، و«ممكن»، و«الوصايا» وغيرها، وتنوعت قصائده بين القصائد العاطفية والسياسية والاجتماعية والوطنية والقومية، والقصائد المكتوبة للأطفال، وله ألبوم مصور في فضاءات التصوير قبل أن يودع الحياة فجر أمس عن عمر 88 عامًا.