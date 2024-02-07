«عمال مصر»: قرارات الرئيس السيسي نابعة من رؤية اقتصادية لرفع المعاناة عن المواطنين

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة، وتوجيهه بأكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، يدل على أن الرئيس يشعر بالعمال والعاملين في مختلف قطاعات الدولة، ودائما الرئيس يفاجئنا في وقت من الأوقات، بأن يأخذ خطوات من أجل تخفيف أثار التضخم التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، لافتا إلى زيادة المجلس القومي للأجور في أقل من سنة ثلاث مرات.

قرارت الرئيس السيسي

أضاف «جبران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات الرئيس شملت تقريبا كل الفئات، وأصحاب المعاشات، نظر الرئيس لأنهم من الفئات المهمة التي تأثرت بشكل كبير، مضيفا أن كل القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي، نابعة من رؤية وخريطة سياسية اقتصادية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، ومواجهة التحديات.

زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

طالب رئيس اتحاد عمال مصر، بسرعة انعقاد المجلس القومي للأجور، لدراسة موقف القطاع الخاص، وتقديم طلبات اتحاد العمال بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في القطاع العام.