رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«عمال مصر»: قرارات الرئيس السيسي نابعة من رؤية اقتصادية لرفع المعاناة عن المواطنين

كتب:

سهيلة هاني
06:10 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
محمد جبران

محمد جبران

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة، وتوجيهه بأكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، يدل على أن الرئيس يشعر بالعمال والعاملين في مختلف قطاعات الدولة، ودائما الرئيس يفاجئنا في وقت من الأوقات، بأن يأخذ خطوات من أجل تخفيف أثار التضخم التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، لافتا إلى زيادة المجلس القومي للأجور في أقل من سنة ثلاث مرات. 

قرارت الرئيس السيسي 

أضاف «جبران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات الرئيس شملت تقريبا كل الفئات، وأصحاب المعاشات، نظر الرئيس لأنهم من الفئات المهمة التي تأثرت بشكل كبير، مضيفا أن كل القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي، نابعة من رؤية وخريطة سياسية اقتصادية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، ومواجهة التحديات. 

زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص 

طالب رئيس اتحاد عمال مصر، بسرعة انعقاد المجلس القومي للأجور، لدراسة موقف القطاع الخاص، وتقديم طلبات اتحاد العمال بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في القطاع العام.

اقرأ المزيد:

اتحاد عمال مصر: أدعو الشعوب العربية للتكاتف في ذكرى الإسراء والمعراج

«عمال مصر»: تبرعنا بـ1750 بطانية بقيمة مليون جنيه لأهالي غزة

«عمال مصر» يهنئ القيادة السياسية ورجال الشرطة بعيدهم

«المرأة العاملة» باتحاد عمال مصر تناقش خطة نشاطها في المرحلة المقبلة

«اتحاد عمال مصر»: نترقب إطلاق حزمة جديدة للدعم وتحسين الأجور بحلول شهر رمضان
بقلم سهيلة هاني