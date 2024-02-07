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«حماة الوطن»: قرارات الرئيس السيسي تاريخية.. والحزم الاجتماعية غير مسبوقة

كتب:

محمد أيمن سالم
06:09 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
الدكتور عمرو سليمان

الدكتور عمرو سليمان

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عبارة عن حزمة اجتماعية عاجلة هي الأكبر من نوعها لمواجهة موجات الغلاء المتزايدة، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، بجانب زيادة المعاشات والعلاوات الدورية، إنما تعبر عن اهتمام الدولة المصرية بمختلف فئات المجتمع وحرصها على توفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين.

قرارات الرئيس

وأوضح سليمان في تصريح لـ«الوطن» أن قرارات الرئيس تضمنت زيادة أجور المعلمين وهيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمهن الطبية وهيئات التمريض وزيادة في مختلف القطاعات بجانب المعاشات، بشكل يؤكد أن الرئيس السيسي لا ينسى أي فئة في ظل هذه الظروف، مشيرا إلى أن الزيادة تضمنت أيضا تضمن 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وزيادة تكافل وكرامة، بالإضافة حد الإعفاء الضريبي.

تاريخ الدولة المصرية

وأكد المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، أن قرارات الرئيس السيسي تاريخية وحزم اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حزب حماة الوطن يثمن قرارات الرئيس السيسي، وما تقوم به القيادة السياسية وتوفير الحماية الاجتماعية التي جاءت في وقتها لتؤكد أن الكل محتضن من الدولة المصرية.

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