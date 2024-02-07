إسرائيل تنوي مدة الخدمة العسكرية لـ3 سنوات

مع مرور 124 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عزمه تقديم اقتراح بمد الخدمة العسكرية للأفراد فيه، سيدات ورجال وسط استمرار الحرب.

نية مدة الخدمة العسكرية في إسرائيل

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم اقتراح تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة 36 شهرا «3 سنوات» للرجال والنساء في ظل الحرب المستمرة.

زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة

وتأتي نية تمديد الخدمة، وسط مطالبات تقدم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته الخامسة منذ انطلاق للحرب، من أجل وقف إطلاق النيران بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي ويزور الوزير مصر وإسرائيل وفلسطين والسعودية، في محاولة تهدئة بعد دخول الحرب شهرها الرابع.

استمرار الحرب الإسرائيلية

واستشهد حتى الآن من الجانب الفلسطيني أكثر من 27 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء فيما سقط من الجانب الإسرائيلي في الجيش حتى الآن أكثر من 560 جنديا من مختلف الرتب العسكرية، منذ الاجتياح البري لقطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي نهاية أكتوبر.