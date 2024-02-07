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كاظم الساهر يروج لأغنيته الجديدة «يا قلب»: قريبا

كتب:

ياسمين محمود
09:50 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
كاظم الساهر

كاظم الساهر

روج الفنان كاظم الساهر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة «يا قلب»، من ألبوم «كاظم مع الحب»، المقرر طرحه في عيد الحب.

وشارك كاظم الساهر البرومو الدعائي للأغنية، قائلا: «ترقبوا أغنيتي الجديدة يا قلب من ألبوم كاظم مع الحب».

ألبوم كاظم مع الحب

يستعد المطرب كاظم الساهر يوم 14 نوفمبر لطرح ألبوم كاظم مع الحب، الذي يضم 13 أغنية من ألحان وغناء كاظم الساهر، وهي: يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميني، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني ولا ترحلو.

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